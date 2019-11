Drei Täter leiteten Sprengmittel in den Geldschlitz des Bankomaten beim Diesel-Kino Lieboch. Explosion richtete großen Schaden an, laut Polizei machten die Täter keine Beute.

Der Bankomat beim Diesel-Kino in Lieboch © ballguide/Richard Großschädl

Am Freitag gab es in der Steiermark wieder eine Bankomat-Sprengung. In den frühen Morgenstunden jagten noch unbekannte Täter den Geldausgabeautomaten im Foyer des Diesel-Kinos in Lieboch in die Luft. Dabei entstand zwar großer Schaden, Geld erbeuteten die Täter laut Polizei nicht.