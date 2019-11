Kleine Zeitung +

Hobbyköchin Renate Zierler Diese Frau will heute 200 Kilo Kekse loswerden

„Das perfekte Dinner“-Gewinnerin Renate Zierler backt heute in Seiersberg gemeinsam mit Küchenstars. In vier Stunden will sie mit ihren prominenten Helferinnen und Helfern 200 Kilogramm Kekse an die Schleckermäuler bringen, der Erlös geht an die SOS-Kinderdörfer.