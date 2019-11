Facebook

Von der Fahrbahn abgekommen: Schwerer Unfall in der Thalerseestraße © FF Steinberg-Rohrbach

Glück in Unglück hatte ein Autolenker in der Nacht auf Samstag. In der Thalerseestraße kam er um kurz nach Mitternacht von der regennassen Fahrbahn ab. Der Wagen durchschlug den Zaun, überschlug sich und landete in der Böschung.