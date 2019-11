Facebook

Es war in der Nacht auf Sonntag, als eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf einer Gemeindestraße in Kumberg durch den Schmiedgraben unterwegs war. Gegen 23.45 Uhr begegnete ihr ein anderer Pkw-Lenker, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Im Bereich einer Engstelle kam es zur Kollision, dabei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite am Auto der Frau beschädigt. Der andere Lenker fuhr allerdings ohne anzuhalten weiter.

Bisherige Ermittlungen und Auswertungen von sichergestellten Fahrzeugteilen ergaben, dass es sich beim Auto des Fahrerflüchtigen um einen schwarzen Pkw der Marke Opel Meriva A (Baujahr 2005 bis 2010) handeln dürfte. Dieser müsste nun an der linken Seite ebenfalls schwer beschädigt sein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 059133-6143 entgegen.