Garagenbrand in Sankt Bartholomä Gefahr gebannt: Cobra musste Gasflaschen gezielt beschießen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gebäude wurde durch den Brand erheblich beschädigt, der Pkw brannte komplett aus © FF Stiwoll

In Jaritzberg in der Gemeinde Sankt Bartholomä ist heute in einer Garage ein Brand ausgebrochen. Die Garage stand in Vollbrand, die Feuerwehr mussten unter anderem eine Sauerstoffflasche und eine Acetylenflasche bergen, die zur Kühlung hinter das Gebäude gebracht wurden. Am Nachmittag mussten sie dann von der Cobra kontrolliert beschossen werden, um die Explosionsgefahr zu bannen. "Sie werden angeschossen. Es gibt vorerst noch Probleme und es dauert noch ein bisschen", erklärte Johann Steinwender, Kommandant der Feuerwehr St. Oswald bei Plankenwart-St. Bartholomä die Situation vor Ort am Nachmittag. Die Cobra konnte die beiden Flaschen mit einer Spezialmunition von einer Telskopbühne aus einer Höhe von 25 Metern erfolgreich anschießen und somit den Druck gezielt abbauen. Die Garage brannte bei dem Feuer komplett aus, ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.