Garagenbrand in Sankt Bartholomä Explosionsgefahr: Cobra muss Gasflaschen gezielt beschießen

In Sankt Bartholomä stand heute eine Garage in Brand. Fünf Feuerwehren standen im Löscheinsatz. Jetzt werden noch Gasflaschen gezielt beschossen.

© APA/BARBARA GINDL

In Jaritzberg in der Gemeinde Sankt Bartholomä ist heute in einer Garage ein Brand ausgebrochen. Die Garage stand in Vollbrand, die Feuerwehr mussten unter anderem eine Sauerstoffflasche und eine Acetylenflasche bergen, die jetzt von der Cobra kontrolliert beschossen werden sollen, um die Explosionsgefahr zu bannen. "Sie werden angeschossen werden. Es gibt vorerst noch Probleme und es dauert noch ein bisschen", erklärt Johann Steinwender, Kommandant der Feuerwehr St. Oswald bei Plankenwart-St. Bartholomä die Situation vor Ort. Durch den Beschuss soll der Druck gezielt abgebaut werden.