Arbeiten an Fassade (Sujetbild) © photo 5000 - Fotolia

Bei Arbeiten an einer Gebäudefassade im Gewerbepark Dobl kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall. Laut Polizei stürzte ein 33-jähriger Ungar gegen 16.50 Uhr von einem Dachvorsprung rund fünf Meter tief ab. Der im Bezirk Bruck an der Leitha wohnhafte (NÖ) Mann schlug auf dem Schotterboden auf und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.