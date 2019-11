Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die A9 nördlich von Graz © Gerald Winter-Pölsler

Der Montagmorgen beginnt im Großraum Graz wieder einmal mit Verkehrsbehinderungen. Im südlichen Gratkorntunnel (A9, Pyhrnautobahn) ist vor kurzem ein Lkw in die Tunnelwand gekracht. Der Tunnel war in Fahrtrichtung Norden gesperrt, mittlerweile sind wieder zwei Fahrstreifen offen. In weiterer Folge musste auch der Plabutschtunnel gesperrt werden. Es kam zu einen insgesamt rund zehn Kilometer langen Stau. Nach der Aufhebung der Sperre löst sich dieser nur langsam auf.