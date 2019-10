Kleine Zeitung +

Bahnübergänge aufgelassen Ab Montag fährt die GKB wieder von Graz nach Eibiswald und Köflach

Um 2,8 Millionen Euro werden in Lieboch sämtliche unbeschrankten Eisenbahnkreuzungen der GKB technisch aufgerüstet - in der Flurgasse und der Feldgasse mit Unterführungen. Die beiden Röhren wurden am Montag eingesetzt.