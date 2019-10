Facebook

Ortseinfahrt Hart bei Graz © KLZ/EDER

Der Bundesrechnungshof und Gemeindeaufsicht haben in Hart bei Graz längst abgerechnet, seit Montag ist ein Schöffensenat (Vorsitz: Hanspeter Draxler) am Straflandesgericht am Zug.

Die Wirtschafts-Staatsanwaltschaft wirft fünf Organen (Ex-Bürgermeister, zwei Ex-Gemeindekassiere und zwei frühere Amtsleiter) Amtsmissbrauch vor. Strafrahmen: bis zu fünf Jahre. Alle Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.