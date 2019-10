Facebook

In Graz leben 50 aktive Bahá’í © Fotolia

230 Länder, rund 5,5 Millionen Mitglieder weltweit, 1400 in Österreich, 50 aktive in Graz: Die Bahá’í ist eine Religion, die in Österreich als Bekenntnisgemeinschaft anerkannt ist. Im Bahá’í-Glauben ist es ein großes Ziel, die Menschen zu vereinen. In den 1950er Jahren kamen die ersten ihrer Anhänger nach Graz.