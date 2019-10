Zwei Wochen lang werden Straßenbahnen aus Wien in Graz getestet. Ende Oktober folgt ein weiterer Testlauf mit Straßenbahnen aus München.

Ab 2024 sollen 15 neue Straßenbahnen angeschafft werden © Lukas Ullrich

Seit Dienstagfrüh werden in Graz Straßenbahnen aus Wien getestet. Zwei Wochen lang sind diese in Graz unterwegs, ohne Fahrgäste und hauptsächlich in der Nacht, um den regulären Verkehr nicht zu behindern. Ende Oktober folgen dann Straßenbahnen aus München.