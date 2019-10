Beim Marktfest in Hitzendorf kam es am Sonntagvormittag zu einem Unfall mit einem Pony. Ein Kleinkind musste ins Spital geflogen werden.

Symbolbild © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Als Attraktion beim Marktfest in Hitzendorf wurde am Sonntagvormittag auch Ponyreiten angeboten. Dabei dürfe ein Amerikanisches Miniaturpferd nervös geworden sein und schlug aus. Ein Kleinkind dürfte in diesem Moment am Pony vorbeigegangen sein und wurde in den Bauchraum getreten.