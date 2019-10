Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Röhre des Gleinalmtunnels © Jürgen Fuchs

Der Gleinalmtunnel war am Vormittag rund eine Stunde lang außerplanmäßig gesperrt. Mittlerweile ist er wieder offen. Als Grund für die Sperre wurde von der Asfinag ein Defekt an der Brandmeldeanlage genannt. Der Verkehr wurde großräumig in St. Michael über die S35, den Knoten Bruck und der S6 umgeleitet.