In allen Gemeinden im Bezirk Graz-Umgebung hat die ÖVP die Mehrheit eingefahren. Die größten Verluste muss die FPÖ hinnehmen. Die Grünen legen am meisten Prozentpunkte zu und punkten vor allem in den stadtnahen Gemeinden.

Auch in Graz-Umgebung: Schwere Schlappe für die ÖVP © APA/BARBARA GINDL

Graz-Umgebung präsentiert sich nach der Wahl türkis. In allen Gemeinden, auch in bisherigen Hochburgen der SPÖ und FPÖ, wie in Gratkorn, Gratwein-Straßengel oder Frohnleiten, konnte die ÖVP die Mehrheit einfahren. Insgesamt haben die Türkisen in Graz-Umgebung im Vergleich zur Wahl 2017 um acht Prozentpunkte zugelegt, 39 Prozent der Stimmen konnte man erreichen.