Kleine Zeitung +

Nationalratswahl Graz-Umgebung: ÖVP gewinnt auch in roten Hochburgen

In allen 36 Gemeinden im Bezirk Graz-Umgebung hat die ÖVP die Mehrheit eingefahren. Die größten Verluste muss die FPÖ hinnehmen. Die Grünen legen am meisten Prozentpunkte zu und punkten vor allem in den stadtnahen Gemeinden.