Shopping City Seiersberg © APA/ERWIN SCHERIAU

In der ewigen Causa um einen rechtskonformen Zustand der Shopping-City Seiersberg gibt es wieder eine neue Entwicklung. Die rot-schwarze (Noch-)Regierungskoalition in der Grazer Burg lässt den Antrag der Gemeinde Seiersberg-Pirka auf die Erlassung einer Einzelstandortverordnung im Raumordnungsbeirat behandeln. Der entsprechende Beschluss wird in der nächsten Regierungssitzung am Donnerstag gefällt.