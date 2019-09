Facebook

Stramm aufgereiht: Die neuen Rekruten des Heeres. © Georg Tomaschek

"Ich gelobe!" schallte es vielkehlig über das Areal der Freizeitanlage Siniwelt in Sinabelkirchen: Dort wurde am Freitagabend neuen Bundesheer-Rekruten das Versprechen abgenommen, ihr Heimatland Österreich zu verteidigen - notfalls mit der Waffe. Für den steirischen Militärkommandanten Heinz Zöllner gibt es "keinen höheren Dienst an der Republik", dafür dankte er den strammstehenden Rekruten. An sie - und an alle Anwesenden - richtete Zöllner aber auch warnende Worte: Er stimme der Einschätzung von Verteidigungsminister Thomas Starlinger zu, das Bundesheer könne die Sicherheit Österreichs jetzt schon nur mehr bedingt und in Zukunft vielleicht gar nicht mehr gewährleisten. Dabei würden die Aufgaben des Heeres weiter wachsen, etwa beim Katastrophenschutz oder der Abwehr von Cyber-Attacken.