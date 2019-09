Kleine Zeitung +

"Geh Mit"-Mobilitätswoche Beim Grazer Mobilitätsfest soll mit dem "Bike-Corner" alles rund laufen

Am Sonntag steigt in Graz das große Mobilitätsfest am Opernring samt eigenem Bike-Corner der Kleinen Zeitung. Auch einen Abstecher mit dem Rad auf die Autobahn wird es geben.