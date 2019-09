Ob für einen kurzen Abstecher zum Durchatmen oder als einer von vielen Höhepunkten bei einer ausgedehnten Rundwanderung. Die Bilderbuche in Straßengel macht ihrem Namen in jeden Fall alle Ehre.

© Linni

Bei diesem Baum ist der Name Programm: Die Bilderbuche in Stranßengel thront als gewaltiger Baum über der Ortschaft, wirkt wie aus einem Buch entnommen - für Naturliebhaber ist sie ein Muss. Zahlreiche Wanderungen rund um den Ortsteil der Gemeinde Gratwein-Straßengel laden Bergsportler zum Genießen ein. Nur, weil es hier nicht in schwindelerregende Höhen geht, heißt das nicht, dass es nicht viel Schönes zu entdecken gibt.