Astrid Petz (56) organisiert bereits zum vierten Mal das "Interkulturelle Kleinfeldfußballturnier". Am 21. September treffen in Semriach Mannschaften von Flüchtlingen und Steirern aufeinander.

Astrid Petz genießt den Duft der Blumen in ihrem Garten © KK

Ich will Menschen verschiedener Kulturen zusammenbringen, damit sie sich austauschen können und voneinander lernen“, erzählt Astrid Petz. Der Fußball-Sport scheint dafür perfekt geeignet. Wie gut, das zeigt ein interkulturelles Fußballturnier, das am 21. September ab 14 Uhr in Semriach bereits zum vieren Mal stattfindet.