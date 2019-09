Facebook

Weihermühle © Ballguide/Großschädl

Wie bereits berichtet, sind die Probleme in der Freizeitanlage Bad Weihermühle weiterhin groß. Zu groß. Nach dem Konkurs des Vorgängers im Jahr 2018 meldete heute auch die KR Gastronomieentwicklungs GmbH, die aktuelle Pächterin des Standorts, Insolvenz an. Somit geht ein weiterer Betreiber an diesem Standort in die Pleite.