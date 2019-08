Facebook

Die unterirdischen Gänge des LKH Graz sind teilweise so niedrig, dass man darin nur kriechen kann. Und doch bildet das sieben Kilometer lange Tunnelsystem quasi die Lebensader des Uniklinikums in Graz: 3000 Fahrten werden in diesen Tunneln täglich absolviert - um Speisen und Medikamente zuzustellen, Patienten von A nach B zu bringen und auch wichtige Ersatzteile für medizinische Geräte zu transportieren.