Bewohnerinn eines Hauses in Rinnegg hörte Knallgeräusche. Als sie nachschaute, brannte es bereits im Zimmer.

Rauchender Akku bei einem Laborversuch (Archivbild) © APA/HERBERT NEUBAUER

Wieder einmal löste ein Akku einen Brand aus, der Vorfall im Bezirk Graz-Umgebung endete relativ glimpflich. Am Montagabend hörte die 59-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Rinnegg plötzlich zwei Knallgeräusche aus dem ersten Stock des Haueses. Sie schaute nach und sah in dem Zimmer bereits Flammen hochschlagen.