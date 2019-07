Von wegen Sommerloch. Hier kommt der Eventsommer für Graz-Umgebung von Festivals bis Schlager Nacht: Der August zeigt sich auch in GU an allen Ecken und Ende im vielseitig.

Sunny Days und Co

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sunny Days

Wer denkt, dass im August nichts passiert und ein kulturelles Sommerloch droht, der hat sich gewaltig geschnitten: Musikalisch ist nämlich einiges los, so auch in Graz Umgebung. Das Angebot ist vielfältig und reicht von lokalen Musikfestivals über Schlager-Nächte bis hin zu einem Elektro-Festival am Badesee.