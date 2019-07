Facebook

In diesem Fahrzeug wurde die Frau entführt © Helmut Karner

Nach sechs Stunden in Todesangst spürt Nathalie nur noch Erleichterung. „Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin“, erzählt die 27-Jährige aus Kumberg von ihrem Krankenhausbett aus. Ein Mann (33) aus der Region soll die Sportlerin in einen Unfall verwickelt, misshandelt, entführt und stundenlang in seinem Haus festgehalten haben. Mit einem Trick gelang es der Mutter eines drei Monate alten Buben, ihrem Peiniger zu entkommen.