Die Tatortgruppe des Landeskriminalamt am Anwesen des 33-Jährigen © Helmut Karner

Was sich am Dienstagabend und in den Nachtstunden auf dem Schöckl abgespielt hat, könnte der Feder von Horror-Autor Stephen King entsprungen sein. Gegen halb fünf Uhr nachmittags verließ eine 27-jährige Steirerin ihr Haus in Kumberg, um im Schöcklgebiet eine kleine Runde mit dem Rennrad zu drehen. Nicht mehr als eine Stunde wollte sie aus bleiben, doch sie kam nicht wie angekündigt nach Hause. Nach zwei Stunden startete ihr besorgter Freund eine kleine Suchaktion, doch die blieb ohne Erfolg. Daraufhin verständigte er die Polizei und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr begann gegen 21 Uhr die Suche nach der Vermissten.