Anthony steht sechs Tage die Woche vor dem Unimarkt in Laßnitzhöhe © Juergen Fuchs

Er nennt sie liebevoll „Oma“, „denn sie ist wie eine Großmutter zu mir“, lächelt Uzuyem Anthony Isioma. Der 36-jährige Nigerianer steht an sechs Tagen in der Woche vor dem Unimarkt in Laßnitzhöhe, um das Straßenmagazin Megaphon zu verkaufen. Fast täglich trifft er dabei auf eine 96-jährige alleinstehenden Dame, für die Anthony am 12. Juli wohl zur Lebensretterin wurde.