Einem aufmerksamen Zeitschriftenverkäufer ist es zu verdanken, dass eine 96-jährige Frau nach einem Sturz in ihrer Wohnung nach Tagen von der Polizei gerettet werden konnte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeindezentrum von Laßnitzhöhe © Jürgen Fuchs

Das war Rettung in letzter Minute: Rund zwei Tage lang musste eine 96-jährige Frau in Laßnitzhöhe hilflos in ihrer Wohnung ausharren, nachdem sie gestürzt war.