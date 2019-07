Facebook

Das Einkaufszentrum in Seiersberg © APA/ERWIN SCHERIAU

In einem Modegeschäft in einem Einkaufszentrum in Seiersberg wurde am Dienstagnachmittag eine 40-jährige Frau von einem Detektiv auf frischer Tat beim Ladendiebstahl erwischt. Die Ertappte leistete keinen Widerstand und wartete mit dem Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei.