Alice Graf, Elfriede Fassel, Maria Kickmaier und Sabina Heinrich bei der Bewertung im Garten der Leitners © Jürgen Fuchs

Am Rabenkogel in Grambach steht das Gartentor offen, obwohl Gunter und Marietta Leitner vom Überraschungsbesuch der Jury noch nichts wissen. Eine angenehme Kühle begrüßt die Bewerterinnen unter dem Schatten der 100-jährigen Bäume, die hier blühende Mäntel tragen. Kletterhortensien ranken 20 Meter empor und schmücken den alten Baumbestand. Klimatisch fühlt es sich an, als ob die Kronendächer die Hitze des heißen Julitags einfach heraussperren könnten.

„Der Garten selbst ist 50 Jahre alt“, informiert Gunter Leitner die Jury rund um Maria Kickmaier, Elfriede Fassel, Alice Graf und Sabina Heinrich.