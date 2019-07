SPÖ-Vizebürgermeister Martin Wonaschütz "beliefert" Standler und Geschäftsleute am Hauptplatz.

Martin Wonaschütz rückte aus © (c) Foto: S. Ullrich - Frohnleiten - info@fotoullrich.com

Die Aktion wird vom Gesundheitsfonds der Stadtgemeinde Frohnleiten finanziert und kurbelt den Umweltgedanken an. Vizebürgermeister Martin Wonaschütz (SPÖ) rückte heute in der Früh aus, um rund 4000 Sackerl aus Stoff und Papier rund um den Hauptplatz zu verteilen. "Die Aktion kommt super an", freut sich der Gemeinderat, der erst seit dem überraschenden Abgang von Jörg Kurasch im April im Amt ist.