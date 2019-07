Facebook

Bunte Abende der Volksschule Kumberg für karitative Zwecke © KK/VS Kumberg

Die Volksschule Kumberg stellte mit "Space Job Reloaded" ein erfolgreiches Theaterprojekt auf die Beine, die Schulen in Kumberg, Gratkorn und Gschwendt beteiligten sich mit einer Spendenaktion. Der Erlös von 17.000 Euro geht an die 7-jährige Leonie, die seit ihrer Geburt am Katzenschrei-Syndrom leidet, bei dem Kinder etwa an Wachstumsstörungen leiden können und im Kleinkindalter vor allem katzenartig, schrill und hoch schreien.