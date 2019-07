Eine respektlose Bemerkung in der laufenden Gemeinderatssitzung bringt Wolfgang Lagger, FPÖ-Vizebürgermeister von Gratwein-Straßengel, jetzt Rücktrittsforderungen ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sein respektloser und frauenfeindlichen Sager bringt Wolfgang Lagger (FPÖ) jetzt unter Druck © Jürgen Fuchs

Die Gemeinderatssitzung in Gratwein-Straßengel in Graz-Umgebung fand zwar bereits vor einer Woche statt: Nach dem Schock über eine Bemerkung von FPÖ-Vizebürgermeister Wolfgang Lagger sickert die Empörung aber erst jetzt durch. Mitten in eine Debatte zu einem Dringlichen Antrag der Grünen gegen das Spritz- und Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat fiel ein Witz Laggers, der sich um das Wort „Bio-Sex“ drehte und bei Fraktionskollegen für Gelächter sorgte.