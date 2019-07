Facebook

Sie zeigen großes Herz für Manuel: Die Pflegeeltern Alexander und Ulrike mit Marcel Resch © Daniel Obersberger

Manuel packt sein breitestes Lächeln aus und zeigt stolz seine strahlenden neuen Zähne. Ob er Angst vorm Zahnarzt hatte? „Aber nein“, grinst er frech. Keine Frage, dieser kleine Mann hat in seinem jungen Leben schon so viel mitgemacht, was soll ihn da ein Zahnarztbesuch noch nervös lassen werden?