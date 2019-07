Kleine Zeitung +

Trotz massiver Höhenangst Melissa Naschenweng ging samt Harmonika in die Luft

Der Kärntner Volksmusik-Shootingstar wollte sich die "Bergbauern"-Welt einmal von oben anschauen - und ging trotz massiver Höhenangst in die Luft. Beim Paragleiten am Schöckl sang sie sogar ihren großen Hit an.