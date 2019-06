Die Einladung zur Jobbörse für Asylberechtigte – organisiert von Wirtschaftskammer und AMS – nahmen gestern 500 Jobsuchende an.

Job-Börse © (c) Foto Fischer

Der Mangel an Arbeitskräften wird speziell im Großraum Graz zu einem Problem, das Unternehmen in Bedrängnis bringt. In Summe sind derzeit 5.726 offene Stellen registriert – 5.176 davon sind „sofort“ zu besetzen.