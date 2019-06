Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Maler Wolfgang Hollegha © Wolf

Das Land Steiermark hat am Samstag Wolfgang Hollegha, einem der prägenden österreichischen Maler des 20. Jahrhunderts, das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark mit dem Stern verliehen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) würdigte Hollegha als herausragenden Künstler, dessen Bilder ihn immer wieder zum Nachdenken anregen würden.

Hollegha lebt seit 1961 in einem alten Bauernhaus am steirischen Rechberg. Dort, mitten im Wald, liegt sein Atelierturm. Es ist stets ein realer Gegenstand, meist ein kleines, fast zufälliges Stück aus dem Alltag oder aus der Natur, den Hollegha hier stundenlang betrachtet, abzeichnet und letztlich abstrahiert. Mit extrem dünnem Farbauftrag finden dann die Flecken an ihren Platz, lösen das Ding aus seiner Form und führen es in eine eigentümliche Bewegung über. "Ich male nicht geometrisch, weil man die Dinge nicht geometrisch sieht", lautet einer seiner Glaubenssätze. Gegenstände wie "2 Holzscheite und Mütze" erkennt man im fertigen Gemälde allerdings nur noch im Titel.

Geboren in Klagenfurt, aufgewachsen nördlich von Graz

Wolfgang Hollegha wurde am 4. März 1929 in Klagenfurt geboren, der Vater war schon vor der Geburt gestorben, die Mutter bald danach. Bei der Schwester der Mutter im steirischen Frohnleiten - ganz nahe seiner heutigen Heimat - wuchs er auf. Nach der Matura in Graz besuchte er von 1947 bis 1954 die Akademie der bildenden Künste in Wien, studierte in der Meisterklasse Josef Dobrowsky und freundete sich mit Josef Mikl an. Gemeinsam mit Markus Prachensky und Arnulf Rainer gründeten die beiden 1956 die "Malergruppe St. Stephan" um den Kirchenmann und Kunstfreund Monsignore Otto Mauer, die den Siegeszug der expressiven Abstraktion in Österreich anführen sollte.

Vielfach ausgezeichnet

1958 erhielt Hollegha den Guggenheim-Preis, 1959 wurde er vom New Yorker Kunstkritiker Clement Greenberg entdeckt, der ihn zu einer Gruppenausstellung mit den Stars der abstrakten Malerei wie Morris Louis, Barnett Newman, Kenneth Noland und David Smith einlud. 1960 holte Greenberg den jungen Österreicher zu einer Einzelpräsentation nach New York. Zweimal, 1964 und 1966, stellte Hollegha im Guggenheim Museum aus. Trotz dieser Erfolge entschied sich der Künstler, nicht in New York, damals Zentrum der modernen Malerei, zu bleiben, sondern kehrte nach Österreich zurück, kaufte den 400 Jahre alten Bauernhof und begann mit dem Bau seines 14 Meter hohen Sommer-Atelierturms in der Abgeschiedenheit.

1961 wurde Hollegha mit dem Carnegie-Preis Pittsburgh ausgezeichnet, 1964 präsentierte er sein Werk bei der "documenta III" in Kassel. Im Jahr darauf nahm er den Körner-Preis entgegen, 1967 folgte der Joanneums-Kunstpreis des Landes Steiermark, 1990 erhielt der Künstler die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold. Nun kam eben noch das Goldene Ehrenzeichen der Steiermark dazu. Holleghas Bilder sind heute in zahlreichen österreichischen Museen zu finden. In den Sammlungen der Bundesmuseen befinden sich insgesamt 74 Bilder des Künstlers. Mit 48 Werken hat die Albertina die größte Sammlung, 24 Arbeiten finden sich im Belvedere, zwei im mumok. Derzeit zeigt das Museum Liaunig im Kärntner Neuhaus eine Hollegha-Schau aus den Sammlungsbeständen.