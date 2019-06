Facebook

Den ganzen Mai nicht möglich: Ein Sprung in den Kumberger Badesee © (c) well-welt kumberg/lupispuma

Die Stimmung in den heimischen Bädern ist fast so trübe wie das heurige Mai-Wetter: Die Verluste aus den düsteren letzten Wochen sind teilweise nicht mehr aufzuholen. Für Schwarzlsee-Pächter Klaus Leutgeb war es „der schlechteste Mai, an den ich mich erinnern kann“.