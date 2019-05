Facebook

Sechs von 36 Bürgermeister in GU sind erst seit heuer im Amt © Jürgen Fuchs

105 Tage im Amt

Barbara Walch (ÖVP): „Ich stehen wegen des drohenden Verkehrschaos im Zuge des Koralmbahn-Baus – A9 und B67 werden ja Ausweichrouten sein – in guter Verbindung mit dem Land. Ich denke, wir haben gute Chancen, dass der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs dann auch nach der Baustelle erhalten bleibt. Auf Gemeindeebene haben wir organisiert, dass der Krippenverein unser Brauchtumshaus – ein altes Haus im Zentrum, das wir für Vereine sanieren – weitgehend bespielt und koordiniert. Beim Zu- und Umbau der Volksschule sind wir in der Detailplanung der Architekten. Ich bin voll motiviert, mir gefällt die Arbeit sehr. Mir ist ein direkter Kontakt sehr wichtig, auch wenn das Amt keine Anfangszeit und keinen Endpunkt hat, Bürgermister bist du 24 Stunden am Tag. Aber ich kann es gut mit meiner Familie in den Alltag integrieren. Es gibt sowieso für alles einen Weg.“

Barbara Walch Foto © Juergen Fuchs