Sänger und TV-Star Pietro Lombardi hat am Freitag in Seiersberg fleißig Autogramme verteilt und sich Zeit für Selfies mit seinen Fans genommen.

Pietro Lombardi begeisterte seine heimischen Fans vor und während seiner Show. © Georg Tomaschek

Die Fans warten mit gezücktem Smartphone: Alle wollen das erste Selfie mit ihrem Idol ergattern. Pietro Lombardi, Sänger und TV-Juror (DSDS), kam zum Fantreffen in die Shoppingcity Seiersberg. Auf Instagram kann sich der Star über 1,3 Millionen Anhänger freuen, ganz so viele waren in Seiersberg nicht dabei: Die VIP-Lounge der Shoppingcity war am Ende trotzdem gut gefüllt. Die Sorge mancher Fans blieb glücklicherweise unbegründet, der Musiker ließ sich für jeden Zeit, alle Autogramm- und Selfie-Wünsche wurden erfüllt.