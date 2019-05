Auf der B70 in Seiersberg kam es im Frühverkehr zu einem schweren Unfall. Drei Personen wurden verletzt.

Mitten in Seiersberg

Der C12 landete © Juergen Fuchs

Spektakulärer Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Grazer Südwest-Einfahrt. Auf der B70 auf Höhe der Bus-Umkehr in Seiersberg überschlug sich aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw. Drei Insassen wurden teilweise schwer verletzt.