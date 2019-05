Gedichte einer "Hofberichterstatterin"

Ottilie Stern ist seit Jahrzehnten für ihre Mundartgedichte in der Region bekannt. Nun hat sie ein "Best of" ihrer Werke herausgebracht - und gleich eine Familiengeschichte mitgeliefert.

Die Großeltern, Eltern und Geschwister der Ottilie Stern © KK

1930 in Kalchberg geboren, mit acht Geschwistern aufgewachsen, acht Jahre in der Volksschule St. Bartholomä absolviert, im Hof der Großeltern in Lichtenegg gewesen und schließlich im Alter von 23 Jahren Vinzenz Stern geheiratet, lebt Ottilie Stern seit 1953 am "Aichstern"-Hof in Rohrbach (Gemeinde Hitzendorf). "Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet", pflegt die heute 89-jährige "Altbäurin" zu sagen - "aber das Schönste ist, dass ich manchmal Zeit zum Schreiben hatte".

