Bei einem Unfall in St. Ruprecht in der Raab erlitt die 77-jährige Autolenkerin aus Graz-Umgebung schwere Verletzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Auto mähte einen Baum um © FF Hohenkogl

Eine 77 Jahre alte Autolenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Dienstagnachmittag mit ihrem Pkw auf der L362 in Richtung St. Ruprecht an der Raab unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Straße ab, touchierte zunächst einen Straßenleitpfloch und prallte dann frontal gegen einen Baum.