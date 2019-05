Facebook

Simulation geglückt: Mit einem möblierten Container und Disco-Rauch gelang die Schauübung der Feuerwehr. © (c) Foto: S. Ullrich - Frohnleiten - info@fotoullrich.com

Ein Feuer bricht aus, der entstehende Rauch verqualmt die ganze Wohnung: Wie verhält man sich in so einer misslichen Lage? Damit die Frohnleitener für diesen Fall gewappnet sind, griff die Freiwillige Feuerwehr im Zuge der jährlichen Schauübung zu einem besonderen Trick: In einem Container wurde ein Wohnraum nachgebaut, der dann mit Disconebel gefüllt wurde. Der Reihe nach durften die Zuschauer diese Simulation betreten - jeweils in Begleitung eines Feuerwehrmannes. "Es ist gut, einmal gesehen zu haben, wie es sich in einem Raum mit starker Rauchentwicklung verhält", findet Vizekommandant Andreas Frauwallner. Im Inneren wurden den Teilnehmern außerdem die Hilfsmittel der Feuerwehr gezeigt - zum Beispiel Wärmebildkameras.