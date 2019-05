Facebook

Eine Schauergeschichte © Fotolia

Zwei Wochen vor dem Allerheiligentag des Jahres 1816 fuhr ein Pferdegespann in den Münichhof von Södingberg ein. Der Kutscher hatte alle Hände von zu tun gehabt, die Tiere im Zaun zu halten, denn seit sie die Wälder verlassen hatten und über den Hügel hinab auf den Hof zu trabten, waren sie in einen nervösen unregelmäßigen Gang verfallen. Immer wieder rissen die Pferde an ihren Zügeln, als wollten sie dem Zaumzeug entkommen und Reißaus nehmen.

