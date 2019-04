Ab nächstem Jahr wird in Seiersberg-Pirka kräftig gebaut: Bis 2022 soll der neue Ortskern fertiggestellt sein, die Pläne sind ambitioniert. Das Gemeindeamt wird versetzt, Parks, Freizeitangebote und ein Hauptplatz sollen Leute ins Zentrum bringen.

Bürgermeister Werner Baumann präsentiert die Pläne für den neuen Ortskern. © Bernd Höflechner

Jetzt wird es ernst in Seiersberg-Pirka: Bei der Bürgerversammlung am Freitagabend stellte Bürgermeister Werner Baumann (SPÖ) den Plan für das lang erwartete neue Ortszentrum vor: Das alte Gemeindeamt muss weichen, der Ersatz wird im Westen, in Richtung der Gleise, gebaut: Dieses neue Gebäude soll laut Architekt Gerald Deutschmann nicht nur größer und gänzlich barrierefrei, sondern auch künftig erweiterbar sein: "Das ist für eine wachsende Gemeinde besonders wichtig."