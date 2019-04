Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Einbrecher verspeiste das Diebsgut gleich an Ort und Stelle © Printemps - stock.adobe.com

Ein offenbar hungriger Einbrecher ist über das Osterwochenende in eine Hütte an einem Fischteich südlich von Graz eingebrochen und hat sich sogleich gefangene Forellen gebraten. Der Einbruch fiel erst am Dienstag auf, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Der Unbekannte verwendete die in der Hütte gefundene Angelausrüstung zum Fischen im Teich der Anlage.