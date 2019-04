Hausbewohner bemerkten den Brand in Grambach rechtzeitig. Das Feuer war in der Nacht in einer Blumenkiste ausgebrochen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht © Fotolia

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand an einem Wohnhaus in Grambach (Bezirk Graz-Umgebung). Das Feuer war in einer hölzernen Blumenkiste ausgebrochen und griff dann rasch auf die Fassade des Hauses über.