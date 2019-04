Facebook

Die unbekannten Täter drangen in eine Firmen-Lagerhalle ein © Symbolbild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Unbekannte Täter verursachten bei einem Betrieb in Frohnleiten über die Osterfeiertage einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Täter drangen zwischen 20. und 23. April in die Lagerhalle der Firma ein und stahlen dort einen Fahrzeugschlüssel und ein Mobiltelefon. Danach nahmen sie ein am Betriebsgelände abgestelltes Auto in Betrieb und flüchteten damit.